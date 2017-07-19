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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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МФЦ Рязанской области по решению Госдумы РФ могут начать регистрировать смерти и рождения

11:38 / Общество

Вопрос рассматривается на заседании Комитета по вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ. Предполагается разрешить многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг выдавать документы о государственной регистрации смертей и рождений. При этом органы ЗАГС сохранят свои полномочия.

Проект федерального закона разработан министерством экономического развития РФ. Согласно проекту документа, в МФЦ будут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и о смерти, а также передавать в ЗАГСы документы, на основании которых свидетельства были выданы гражданам. При этом вносить исправления и изменения в записи актов, а также восстанавливать их будут именно в органах ЗАГС.

Источник: сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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