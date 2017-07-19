Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества завершила работу на Гавайях

По сообщениям пресс-службы Рязанского музея путешественников, завершена I часть проекта «Эхо Русской Америки». Экспедиция, организованная региональным отделением Русского географического общества под руководством председателя, Героя России Михаила Малахова, прошла на яхте водную часть маршрута в районе Гавайского архипелага. Путешественники посетили 8 островов. Используя исторические документы и описания, участники похода собрали богатый материал о пребывании представителей России на островах во времена Русской Америки. Все материалы войдут в отчеты экспедиции о проделанной работе.

На сегодняшний день участники экспедиции находятся на территории Аляски, где готовятся к реализации II части проекта.