В Рязанском районе открылось здание архивного отдела

Теперь специалисты службы архива, краеведы и жители города и района имеют возможность работать и получать услуги в комфортных условиях

В церемонии открытия архивного отдела приняли участие глава администрации Рязанского района Н.А. Жунева, начальник главного архивного управления Рязанской области А.В. Перехватова, а также руководители архивных служб районов области.

Источниками комплектования архива являются органы представительной и исполнительной власти, учреждения, организации и предприятия, которые вели или до сих пор ведут свою деятельность в территориальных границах Рязанского района. На стеллажах собраны документы органов местной власти и управления, земских органов, органов суда и прокуратуры, предприятий, культурно-просветительных учреждений, учебных заведений, личные документы граждан, есть материалы, представляющие историческую ценность.

Начальник архивного отдела администрации района Е.П. Высоцкая показала коллегам хранилища, оборудованные новыми стеллажами, приемную, кабинет и комнату отдыха сотрудников, рассказала, как в новом здании организовано хранение документов и их защита от всевозможных внешних факторов, как ведется работа с посетителями.