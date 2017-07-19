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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В Касимове Рязанской области выбрали лучших фотографов на «сушке»

11:51 / Культура
В Касимове Рязанской области выбрали лучших фотографов на «сушке»

V открытый фестиваль фотографов «Касимовская сушка» был приурочен ко Всемирному дню фотографа и к юбилею города, которому исполнилось 865 лет. Участники представили свои работы в двух номинациях: «Красоте сиять неугасимо» и «Самое оригинальное фото». Отличительная особенность праздника – развешивать фотографии на веревках.

Лучшие снимки выбирали зрители, а также жюри фестиваля. В его состав вошли начальник управления по молодежной политике и спорту Галина Горелова, фотограф, неоднократная победительница «Касимовской сушки» Ирма Михайлова и руководительница студии искусств Центра культурного развития Светлана Бурова. Победителей и призеров награждали в двух возрастных группах – до 18 лет и старше 18 лет. Все призеры получили грамоты и подарки от министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области и от управления по молодежной политике и спорта администрации Касимова.

Кроме того, перед участниками и гостями праздника выступили член союза писателей СССР и России, почетный гражданин Касимова Геннадий Морозов и фотографы Светлана Ткачева и Юлия Ишкина. Они прочитали авторские стихотворения о родном городе.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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