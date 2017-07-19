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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Жителей Рязанской области просят помочь в поисках пропавшей москвички

12:00 / Общество
Поисково-спасательный отряд Liza Alert призывает откликнуться тех, кто знает что-либо о местонахождении 37-летней жительницы Москвы Ирины Макаренкиной
Жителей Рязанской области просят помочь в поисках пропавшей москвички

По данным волонтеров, женщина сейчас может находиться в Рязанской области.

Об исчезновении Ирины Валерьевны стало известно 6 июля. Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, темные глаза, светлые волосы обычно заплетены в косичку. Об одежде, в которой женщина была до момента пропажи, неизвестно. Всех, кто может помочь в поисках Ирины Макаренкиной, просят сообщить волонтерам по телефону 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный по РФ) или по номеру 112.

Фото из группы поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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