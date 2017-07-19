Рязанский бард получил знак губернатора «За усердие»

Известный рязанский исполнитель авторской песни Евгений Сапфиров был удостоен знака губернатора Рязанской области «За усердие». Награды он удостоен как руководитель клуба самодеятельной песни Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова.

Награждение представителей региональных общественных организаций состоялось в рамках заседания молодежного правительства региона. Евгений Сапфиров получил знак «За усердие» с формулировкой «за многолетний труд, активную гражданскую позицию и большую работу на благо региона». Вручала знаки заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Источник: сайт Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова