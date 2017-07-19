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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В Алтайском крае началось строительство нового кожевенного завода известной в Рязани группы компаний

12:28 / Экономика

Здание возводят в городе Заринске. Кожевенный завод «Русская кожа Алтай» планируют ввести в эксплуатацию в ноябре -декабре 2018 года, заявил директор завода Владимир Сиротин. Ориентировочная стоимость проекта – более 1,6 млрд рублей. Инвестор «Русской кожи» вложит собственные средства в размере 680 млн. рублей. 109 млн. рублей составит субсидия по одной из программ поддержки бизнеса от министерства промышленности и торговли РФ.

Группа компаний «Русская кожа» – производитель натуральной кожи и изделий из этого материала. Большой завод группы располагается в Рязани, также работают предприятия в Испании и Китае. Завод в Алтайском крае будет производить до 600 тонн сырья в месяц, а также выпускать по 100 тысяч кв. см. готовой продукции. Планируется, что работниками нового предприятия станут около 200 человек.

Источник: altapress.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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