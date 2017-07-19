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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанские полицейские ликвидировали наркопритон в квартире

12:45 / Общество
«Нехорошая» квартира располагалась в областном центре на улице Зубковой

Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области получили сообщения от местных жителей о том, что в квартире периодически собирались подозрительные люди. Полицейские предположили, что там создан притон для употребления наркотиков.

По предварительным данным, хозяин квартиры, 37-летний рязанец, недавно начал приглашать к себе людей для употребления синтетических наркотиков. При осмотре жилища стражи порядка нашли прекурсоры со следами запрещенного вещества и шприцы. Деятельность притона прекратили. В отношении «радушного» хозяина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Он может получить до четырех лет тюрьмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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