Жителей Рязанской области просят помочь в поисках трехлетнего мальчика

Маленький Артем Кузнецов – уроженец д. Михайловка Липецкой области. Он пропал днем 13 июля во время прогулки. На данный момент ребенка ищут сотни полицейских, добровольцев, сотрудников МЧС. Волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань призывают жителей региона помочь в поисках.

Желающим отправиться на поиски необходимо найти походную одежду, а также взять с собой воду, еду и сменную обувь. Сообщить волонтерам о готовности присоединиться к поискам можно в комментариях к сообщению в группе отряда ВКонтакте. Необходимо указать, как вы планируете передвигаться (пешком или на своей машине), номер телефона и время, в которое вы сможете выехать на место поисков.

Особые приметы Артема Кузнецова: рост 100 см, худощавый, короткие светлые волосы. Был одет в белую панаму с оранжевыми полосками, салатовую куртку, коричневые штаны и шлепанцы. Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по номеру горячей линии:

8-800-700-54-52 (звонок по всей России бесплатный) или по телефону 112.

Фото из группы поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань ВКонтакте