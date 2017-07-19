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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Из-за ремонта путей на месяц изменят график движения шести рязанских электричек

12:58 / Актуально

Ремонтные работы пройдут на перегоне Узуново – Разъезд 12 км и на станции Узуново Павелецкого направления Московской железной дороги. Они продлятся с 19 июля по 12 августа (кроме 22, 23, 29, 30 июля и 3, 5, 6 августа) в период технологических «окон» с 08.50 до 17.20.

В дни ремонта шесть пригородных поездов не будут перевозить пассажиров на участках Рязань – Дивово, Узуново – Макеево и Рязань – Узуново. Кроме того, у некоторых электричек в регионе и Павелецкого направления МЖД изменится время отправления и прибытия. Ознакомиться со всеми изменениями в расписаниях можно будет на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Источник: пресс-служба Московской железной дороги

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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