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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанские музыканты исполнят ретро-шлягеры на фестивале уличных театров в Туле

13:27 / Культура
Рязанские музыканты исполнят ретро-шлягеры на фестивале уличных театров в Туле

Ансамбль позитивной музыки «Парнас» выступит в день закрытия «Театрального дворика» в центре Тулы. Артисты будут радовать горожан и гостей праздника наряду с фолк-музыкантами, барабанщиками, клоунами. «На подобных праздниках мы всегда исполняем «золотой репертуар» – песни разных лет, которые нравятся всем, – рассказал руководитель «Парнаса» Алексей Батонов. – Некоторым композициям из нашего списка больше 100 лет. А вот костюмы у нас будут простыми, ведь наша музыка сама по себе весела и даже иронична».

IX международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» стартовал 18 июля и продлится до 23 июля. Для зрителей будут выступать артисты 54 коллективов, приехавшие из восьми стран мира. Это актеры, музыканты, клоуны, авторы перформансов. Хэдлайнерами открытия станут испанские барабанщики Bricandeira, которые приедут на «Театральный дворик» в третий раз, а на закрытии всех будет удивлять французский театр Rara Woulib.

Источник: myslo.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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