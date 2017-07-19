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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В Сасовском районе Рязанской области проверят обстоятельства смерти 11-летнего мальчика

13:34 / Общество

Сотрудники Сасовского межрайонного следственного отдела выясняют подробности гибели юного жителя рабочего поселка Ермишь. По предварительным данным, мальчик утонул. Вечером 14 июля ребенок рыбачил с другом на Ермишинском водохранилище. Он решил искупаться, но утонул, когда прыгал в воду с плотины.

Поиски мальчика начались в тот же день, но обнаружить его тело удалось лишь днем 17 июля. Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, не найдено. На данный момент проводится доследственная проверка.

Источник: сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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