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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанская футболистка помогла сборной России победить итальянок

14:59 / Спорт

Елена Данилова открыла счет на девятой минуте игры с итальянской командой на чемпионате Европы по футболу Елена несколько лет играет в женском футбольном клубе «Рязань - ВДВ». В 2014 году рязанский клуб победил на Кубке России, и тогда Данилову признали лучшим игроком.

Игра сборной России со сборной Италии состоялась 17 июля, и наши победили со счетом 2:1. Отмечается, что для российской команды этот выигрыш стал первым в истории на чемпионате Европы.

Главного тренера женской сборной России по футболу Елену Фомину поздравила министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. «Чувствуется, что на чемпионат выехал сплоченный коллектив, видна замечательная командная игра», – отметила министр в телефонном разговоре. В ответ Фомина поблагодарила Татьяну Пыжонкову за плодотворную совместную работу и системную поддержку женского футбола в регионе.

В следующий раз сборная России будет сражаться за победу со шведками. Игра состоится 21 июля.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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