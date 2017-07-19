Студенты-добровольцы проверили цены в более чем 60 аптеках Рязани

Представители различных волонтерских отрядов сравнивают стоимость жизненно необходимых лекарственных препаратов в аптечной сети областного центра. В числе добровольцев работают студенты Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова.

За прошедшую неделю добровольцы посетили более 60 аптечных пунктов. В ближайшие дни представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» повторно побывают в уже проверенных организациях и отправятся в новые. В проверочном списке группы: бисакодил, супрастин, диклофенак и другие лекарства – всего 20 наименований.

По данным сравнительного анализа, проведенного региональным министерством здравоохранения, цены на идентичные препараты в аптеках разнятся не более чем на 1,7 процента. Это говорит о высокой конкуренции на рынке лекарств в Рязани.

Фото с сайта Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова