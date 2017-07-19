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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанцы – участники долевого строительства – могут задать свои вопросы по «горячей» линии

15:27 / Актуально
Телефон для обращений граждан – 8 (4912) 21-07-98

Сегодня в ходе заседания правительства области министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.

По словам Вячеслава Меньшова, министерством строительного комплекса области совместно с администрацией Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства. Кроме того, создана соответствующая рабочая группа и открыта «горячая» телефонная линия, куда смогут обратиться граждане – участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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