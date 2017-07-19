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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В Рязанской области стало меньше семей в социально опасном положении

15:30 / Общество

Итоги работы по социальной реабилитации семей региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав подвела на специальном заседании. Участники обсудили индивидуальные программы помощи родителям и детям.

По данным начальника сектора комиссии Оксаны Просуковой, на данный момент в регионе живут 27 семей в социально опасном положении, в которых растут 67 детей. При этом за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 40 подобных семей, воспитывающих 102 детей.

Источник: сайт «Культурная жизнь Рязани»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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