В Рязанской области стало меньше семей в социально опасном положении

Итоги работы по социальной реабилитации семей региональная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав подвела на специальном заседании. Участники обсудили индивидуальные программы помощи родителям и детям.

По данным начальника сектора комиссии Оксаны Просуковой, на данный момент в регионе живут 27 семей в социально опасном положении, в которых растут 67 детей. При этом за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 40 подобных семей, воспитывающих 102 детей.

Источник: сайт «Культурная жизнь Рязани»