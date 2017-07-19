В Скопине Рязанской области прошел театральный фестиваль фольклорного костюма

Фестиваль стал частью проекта «Сохранение русских народных историко-культурных традиций земли Скопинской», созданного коллективом молодежного театра «Предел»

– Глава региона Николай Любимов ставит задачу развивать туристический потенциал муниципалитетов, он призывает всех рязанцев бережно относится к народным традициям, сохранять и преумножать культурное и историческое наследие края. Проект театра – наш вклад в решение этой задачи, – рассказал один их авторов фестиваля режиссер театра Владимир Дель.

Фестиваль поддержал коллектив Скопинского автотранспортного предприятия (АТП). В этом году заводу исполнилось 70 лет. Руководство АТП приняло решение отметить круглую дату участием в интерактивной театральной постановке. На фестиваль также пришли жители районного центра.

Праздник начался с экскурсии по районному дому культуры и театру, где участников познакомили с миром закулисья и музейной гостиной «У бабушкиного сундучка». Там хранятся народные костюмы, которые театр собирает уже много лет. Именно эти костюмы позволили создать спектакль с интерактивным включением зрителей: каждый желающий может выйти на сцену и примерить на себя как костюм, так и социальную роль, с которой он связан. Спектакль получил название «Скопин — красный угол России», и уже завоевал дипломы победителя и лауреата в конкурсах регионального и федерального уровня. В основе постановки – старинные ритуалы, через которые передаются особенности русского быта конца 19-го – начала 20-го веков.

Организаторы отметили, что к реализации проекта шли долгое время. Определяющую роль в выборе тематики сыграло то, что коллектив театра на протяжении многих лет не только собирает народные костюмы, но и изучает обряды и праздники родного края. Теперь накопленные знания и опыт послужат всему региону: проект создает культурное событие, которое может стать частью туристического бренда Рязанской области.