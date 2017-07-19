Турнир по спортивной ловле рыбы в Михайловском районе Рязанской области собрал более двухсот человек

В деревне Поярково Михайловского района прошел турнир по спортивной ловле рыбы в рамках проекта «Мое хобби – рыбалка». Инициаторами проекта стали директор михайловского техникума Сергей Грибов и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Строилов.

По словам авторов, идея турнира появилась в ответ на слова главы региона Николая Любимова о необходимости развивать в области событийный туризм, используя природные богатства рязанского края.

– Рыбалку любят очень многие. Это один из самых доступных, демократичных видов отдыха, спорта. Наше рыбоводное хозяйство ежегодно выращивает и продает более ста тонн карпа, толстолобика и белого амура. Но многие хотят не просто купить рыбу, но и сами ее выловить. Это желание людей и поставленная главой региона Николаем Любимовым задача развивать событийный туризм навели меня на мысль организовать проект «Мое хобби – рыбалка», - рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Александр Строилов.

В турнире приняли участие более 200 рыбаков из нескольких населенных пунктов. В личном зачете первое место с результатом четыре килограмма семьдесят грамм занял Михаил Крылов, второе, наловив три килограмма восемьдесят грамм рыбы, – Николай Алешин, третье место (два килограмма восемьсот пятьдесят грамм) завоевал Михаил Монахов. В командном зачете «золото» досталось группе «Козловка», второе место завоевала команда «Михайловский РЭС – 2», третье – у «Михайловского РЭСа – 1».

В номинации «Самая крупная рыба» победил Николай Авдокушин, он выловил рыбу весом один килограмм четыреста грамм. В номинации «Самый опытный участник» награжден Александр Прунов. В номинации «Рыбонька моя» победила Любовь Жорова, участница женской команды. Самые юные участники Марина Казакова и Владимир Сидоров также были отмечены призами.

Организаторы и участники состязаний выразили надежду, что турнир станет ежегодным.