Рязанцам напоминают: сегодня отмечают свой профессиональный праздник работники государственного пожарного надзора

День создания органов государственного пожарного надзора впервые отметили в России в 2007 году. Важным моментом в истории праздника стало подписание 18 июля 1927 года «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР» Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров.

На сегодняшний день сотрудники пожарного надзора занимаются предупреждением, выявлением и пресечением нарушений требований пожарной безопасности, а также проверяют деятельность организаций и граждан, состояния используемых ими объектов защиты. Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России.

Источник: calend.ru