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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Пьяный рязанец с друзьями повредил машину таксиста за отказ везти его домой

16:19 / Происшествия

Полицейские разыскали участников конфликта, в ходе которого была повреждена машина такси. Инцидент произошел 15 июля по вине нетрезвого рязанца, сообщается на сайте областного УМВД России.

Ранее в полицию обратились свидетели конфликта, которые сообщили, что таксист и его машина пострадали от рук нескольких хулиганов. Стражи порядка обнаружили на месте происшествия – на парковке у торгового центра на Московском шоссе – лишь самого таксиста в его поломанном и помятом авто. Установить личности злоумышленников удалось по камерам видеонаблюдения.

По данным проверки, вечером 15 июля 28-летний пьяный рязанец попросил таксиста отвезти его домой. Таксист, 21-летний горожанин, ответил, что занят. Тогда «несостоявшийся клиент» с силой хлопнул дверью машины, и между мужчинами завязалась перебранка. Охрана торгового центра разняла их, но знакомая нетрезвого молодого человека вызвала по телефону его приятелей. Когда приехали друзья, злоумышленник вырвался из рук охранника, а трое его «подельников» измяли корпус машины такси руками и ногами, а затем скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, и его фигуранты смогут получить до пяти лет тюремного срока. 28-летнего рязанца, который подозревается в возникновении конфликта, взяли под стражу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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