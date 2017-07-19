Общественная палата Рязанской области открывает клуб «Коловрат»

Первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате области состоится 19 июля

Впервые идея создания дискуссионного клуба при областной Общественной палате возникла в ходе круглого стола «#ЧТОНЕТАК», прошедшего в Рязани 25 мая. В работе круглого стола принимали участие Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, глава рязанского региона Николай Любимов, секретарь Общественной палаты области Наталья Гришина, общественники, активисты и журналисты. Цель клуба – создание открытой площадки для обсуждения наиболее острых проблем региона. Предполагается, что заседания клуба станут регулярными.

Для Общественной палаты России рязанский проект клуба является пилотным, в дальнейшем планируется открытие подобных клубов при Общественных палатах других регионов. По мнению Валерия Фадеева, планирующего участвовать в мероприятии, работа такого клуба может стать одним из механизмов усиления роли региональной общественной палаты и сокращения дистанции между властью и гражданскими активистами.

К участию в мероприятии приглашены глава рязанского региона Николай Любимов, члены Общественной палаты области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты и журналисты.

Время начала заседания клуба – 19.00 (регистрация участников и СМИ – с 18.30). Адрес: г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 25 (отель «Арагон»), 4-й этаж.