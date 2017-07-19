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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Около 17 процентов клещей, найденных в Рязанской области с начала года, были опасны

16:31 / Здоровье

Лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовала 539 клещей с начала 2017 года, сообщил региональный Роспотребнадзор. В 10,2 процентов клещей от общего числа найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 5,8 процентов – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,9 процентов – моноцитарного эрлихиоза человека. Все эти болезни опасны для людей и вызывают поражения внутренних органов.

По состоянию на 17 июля 1295 жителей региона, в том числе 497 детей, обращались за медицинской помощью в случаях укусов клещей. Чаще всего в медицинские учреждения приходили жители Касимовского, Скопинского, Спасского, Сасовского, Шиловского и Рязанского районов, а также Рязани. Эти показатели соответствуют среднему многолетнему уровню. Отмечается, что для безопасности людей проводились противоклещевые (акарицидные) обработки общей площадью 231,6 га, 170 га из которых – территории загородных летних оздоровительных учреждений, пришкольные земли.

Исследовать клещей на наличие в них опасных вирусов можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области. Адрес: г. Рязань, ул. Островского, д. 51а, телефон 8(4912) 92-97-93.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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