Рязанские спортсмены примут участие в гонке лодок на солнечных батареях

Состязания впервые пройдут в Калининграде с 20 по 23 июля на Верхнем озере

Здесь будут соревноваться команды спортсменов, чьи лодки будут работать на энергии солнечных батарей. Гонка заявлена как международная: наряду с российскими командами за победу поборются сборные из Германии, Нидерландов и Польши.

Россию в гонке будут представлять десять команд из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска и Нижнего Новгорода. Основные и показательные заезды состоятся 22 июля с 12.00 до 17.00.

Источник: портал «Новый Калининград»

Фото предоставлено оргкомитетом проекта «Солнечная регата»