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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанские спортсмены примут участие в гонке лодок на солнечных батареях

16:37 / Спорт
Состязания впервые пройдут в Калининграде с 20 по 23 июля на Верхнем озере
Рязанские спортсмены примут участие в гонке лодок на солнечных батареях

Здесь будут соревноваться команды спортсменов, чьи лодки будут работать на энергии солнечных батарей. Гонка заявлена как международная: наряду с российскими командами за победу поборются сборные из Германии, Нидерландов и Польши.

Россию в гонке будут представлять десять команд из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска и Нижнего Новгорода. Основные и показательные заезды состоятся 22 июля с 12.00 до 17.00.

Источник: портал «Новый Калининград»

Фото предоставлено оргкомитетом проекта «Солнечная регата»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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