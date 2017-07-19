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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Рязанцев призывают помочь охранять памятник архитектуры

16:46 / Общество
Рязанцев призывают помочь охранять памятник архитектуры

Волонтерский отряд «Шторм» совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия области начал круглосуточное наблюдение за одним из старейших архитектурных памятников города – здания бывшей богадельни, созданной меценатом В. Дашковым.

Дом был построен в XIX веке и на данный момент является объектом культурного наследия федерального значения. При этом здание расселено и полностью заброшено. Оно уже несколько раз страдало от рук мародеров и хулиганов. Только за последние полторы недели дом поджигали, а затем неизвестные злоумышленники распилили и вынесли чугунную лестницу XVIII века.

Руководитель волонтерского отряда «Шторм» Александр Скачков приглашает рязанцев помочь сохранить уникальное строение. Телефон Александра - 8 (910) 639-10-23,  есть страница в социальной сети ВКонтакте.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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