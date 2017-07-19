Вопросы поддержки детей-сирот в Рязанской области обсуждали на заседании регионального правительства

Заседание регионального правительства провел сегодня вице-губернатор Сергей Филимонов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители правоохранительных структур, региональных министерств и ведомств.

На заседании были рассмотрены изменения в Закон Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения касаются предоставления дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы. В частности, лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, которые впервые признаны органами службы занятости безработными, будет выплачиваться пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости.

Кроме того, проект закона предусматривает, что работающим лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, в случае увольнения их из организаций в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатель будет обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством. Как отметил Сергей Филимонов, инициатива внесения изменений в региональное законодательство принадлежит главе региона Николаю Любимову и прокурору области Олегу Чернышу.

Источник: сайт правительства Рязанской области