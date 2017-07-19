Отдельным категориям медработников Рязанской области повысят зарплату

Тему обсуждали сегодня на заседании регионального правительства

На заседании, которое провел вице-губернатор Сергей Филимонов, были одобрены изменения в госпрограмму Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы». По словам министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого, в целях реализации Майских Указов Президента РФ объем финансирования программы в 2017 году увеличивается за счет средств областного бюджета на 98,6 млн. рублей для повышения заработной платы отдельным категориям работников медучреждений области.

Источник: сайт правительства Рязанской области