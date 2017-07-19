Вопрос особого противопожарного режима останется на постоянном контроле органов власти в Рязанской области

На сегодняшнем заседании регионального правительства (заседание провел вице-губернатор Сергей Филимонов) был рассмотрен проект постановления правительства области об отмене особого противопожарного режима. Проект подготовлен в связи с понижением пожарной опасности на территории региона в результате установившихся погодно-климатических условий.

Как отметил Сергей Филимонов, при необходимости особый противопожарный режим будет снова введен. «Мы должны эту ситуацию постоянно мониторить и поступать в зависимости от сложившейся обстановки. Нужно этот вопрос держать на постоянном контроле», – сказал Вице-губернатор. Главам администраций муниципальных районов области рекомендовано вводить при необходимости особый противопожарный режим в одностороннем порядке на своих территориях.

Источник: сайт правительства Рязанской области