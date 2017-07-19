Аграрии Рязанской области заготовили 42 процента кормов от общего плана

На 18 июля в области скошено 62,7 тысячи гектаров сеяных и естественных трав, сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Среди заготовленного – 36 тыс. тонн сена, 235,7 тыс. тонн сенажа и 24,3 тыс. тонн готового силоса. На одну условную голову крупного рогатого скота по области сейчас приходится 8,4 центнера кормовых единиц.

Лидеры по заготовке кормов – сельхозтоваропроизводители Скопинского района. Им удалось заготовить по 25 центнеров кормовых единиц на условную голову. Высокие результаты показывают и аграрии Касимовского, Старожиловского, Кораблинского и Ермишинского районов. Они заготовили более 11 центнеров кормовых единиц.