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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Аграрии Рязанской области заготовили 42 процента кормов от общего плана

17:49 / Экономика

На 18 июля в области скошено 62,7 тысячи гектаров сеяных и естественных трав, сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Среди заготовленного – 36 тыс. тонн сена, 235,7 тыс. тонн сенажа и 24,3 тыс. тонн готового силоса. На одну условную голову крупного рогатого скота по области сейчас приходится 8,4 центнера кормовых единиц.

Лидеры по заготовке кормов – сельхозтоваропроизводители Скопинского района. Им удалось заготовить по 25 центнеров кормовых единиц на условную голову. Высокие результаты показывают и аграрии Касимовского, Старожиловского, Кораблинского и Ермишинского районов. Они заготовили более 11 центнеров кормовых единиц.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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