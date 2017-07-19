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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Под Рязанью состоится третий этап всероссийского «Рыбатлона»

17:54 / Общество
Под Рязанью состоится третий этап всероссийского «Рыбатлона»

Праздник рыбалки состоится 30 июля на месте, знакомом постоянным участникам – зарыбленном озере Синец в 5 километрах от Рязани. Участвовать могут все желающие независимо от пола, возраста и умения рыбачить. Главные правила «Рыбатлона» - пробежать три круга по километру и поймать при этом две любые рыбы.

Участие в состязании бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте соревнования. «Рыбатлон» на озере Синец начнется в 13:00, добраться на него можно будет на личном транспорте по дороге пронского направления. Также участники, болельщики и просто туристы смогут приехать на состязание на рейсовых автобусах, курсирующих до Пронска или Новомичуринска с заездом в деревню Синец. Транспорт отправляется с автовокзала «Центральный».

Фото с сайта «Рыбатлона»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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