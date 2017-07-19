Джазовое кафе «Фонтан» в Рязани закрывается

Первое место в городе, где начали играть джаз, прекращает свою работу – об этом сообщила пресс-служба «Фонтана». По данным администрации заведения, сейчас идёт работа по запуску схожего музыкального проекта на новой рязанской площадке. Напомним, кафе располагалось в здании Муниципального культурного центра.

Кафе «Фонтан» было известно в Рязани как место проведения концертов в стиле джаз, этно и авторская песня. На местной сцене неоднократно выступал джазовый коллектив Feelin’s, За 15 лет существования «Фонтана» в кафе выступали рязанские, российские и зарубежные исполнители, в том числе звезды мировой джазовой сцены.

Источник: портал «ВездеКультура»