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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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«Росавтодор» проконтролировал дорожные работы в Рязани

18:07 / Актуально
Автор фото: Дмитрий Осинин | «Росавтодор» проконтролировал дорожные работы в Рязани
Фото: Дмитрий Осинин.

Рязанская агломерация, в которую входят областной центр и прилегающие к нему районы, является участником приоритетного всероссийского проекта «Безопасные и качественные дороги», на реализацию которого в этом году направлено более 1,2 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Сегодня Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства («Росавтодор») побывал в Рязани и проконтролировал ход реализации проекта. Он ознакомился с деятельностью Единого регионального навигационно-информационного центра, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, ходом дорожных работ на улице Большой, с коллективом 7аучно-исследовательского центра «Газпром нефти». Игорь Астахов принял также участие в совещании проектного офиса рязанской агломерации, где был детально обсужден ход выполнения приоритетного проекта.

По словам Игоря Астахова, серьезных замечаний и нареканий как по организации самой работы регионального проектного офиса, так и по качеству выполнения работ на объектах у него нет. Деятельность рязанской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» он оценил как весьма эффективную. В поездке по региону Игоря Астахова сопровождал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
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