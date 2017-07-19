«Росавтодор» проконтролировал дорожные работы в Рязани

Рязанская агломерация, в которую входят областной центр и прилегающие к нему районы, является участником приоритетного всероссийского проекта «Безопасные и качественные дороги», на реализацию которого в этом году направлено более 1,2 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Сегодня Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства («Росавтодор») побывал в Рязани и проконтролировал ход реализации проекта. Он ознакомился с деятельностью Единого регионального навигационно-информационного центра, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, ходом дорожных работ на улице Большой, с коллективом 7аучно-исследовательского центра «Газпром нефти». Игорь Астахов принял также участие в совещании проектного офиса рязанской агломерации, где был детально обсужден ход выполнения приоритетного проекта.

По словам Игоря Астахова, серьезных замечаний и нареканий как по организации самой работы регионального проектного офиса, так и по качеству выполнения работ на объектах у него нет. Деятельность рязанской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» он оценил как весьма эффективную. В поездке по региону Игоря Астахова сопровождал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Рязанской области Андрей Савичев.