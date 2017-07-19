Рязанские студенты-медики стали участниками всероссийского чемпионата спасательных работ

Около 60 студентов медицинских вузов из Рязани, Москвы и Твери начали состязаться на первом всероссийском чемпионате среди студенческих отрядов по спасательным работам в условиях чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Соревнование стартовало 18 июля в деревне Протасово Калининского района на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Медик» Тверского медицинского университета.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, чемпионат стал пилотным проектом университета и первыми соревнованиями подобного профиля в истории добровольного спасательного движения. Участники покажут знание основ первой медицинской и допсихологической помощи. Кроме того, им предстоит пройти несколько дистанций по поисково-спасательным работам в условиях ЧС техногенного характера и природной среды и продемонстрировать спортивную подготовку. Условия чемпионата максимально приближены к реальным. Итоги состязаний подведут 21 июля.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тверской области