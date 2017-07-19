10:37 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
135

Рязанские студенты-медики стали участниками всероссийского чемпионата спасательных работ

18:41 / Общество
Рязанские студенты-медики стали участниками всероссийского чемпионата спасательных работ

Около 60 студентов медицинских вузов из Рязани, Москвы и Твери начали состязаться на первом всероссийском чемпионате среди студенческих отрядов по спасательным работам в условиях чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Соревнование стартовало 18 июля в деревне Протасово Калининского района на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Медик» Тверского медицинского университета.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, чемпионат стал пилотным проектом университета и первыми соревнованиями подобного профиля в истории добровольного спасательного движения. Участники покажут знание основ первой медицинской и допсихологической помощи. Кроме того, им предстоит пройти несколько дистанций по поисково-спасательным работам в условиях ЧС техногенного характера и природной среды и продемонстрировать спортивную подготовку. Условия чемпионата максимально приближены к реальным. Итоги состязаний подведут 21 июля.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тверской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Джазовое кафе «Фонтан» в Рязани закрывается

Под Рязанью состоится третий этап всероссийского «Рыбатлона»

Рязанцев призывают помочь охранять памятник архитектуры

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:28
«Генеральная уборка» в Рязанской области продолжается: за месяц ликвидировано 16 несанкционированных свалок
09:19
Автовладельцы еще 12 домов Рязани, расположенных в зонах платных парковок, могут парковаться бесплатно
09:06
«Береговой десант» высадится в рязанской Солотче
09:00
В поселке Болонь Клепиковского района появилась новая благоустроенная площадка для отдыха
19:09
Рязанская и Белгородская области будут сотрудничать
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы