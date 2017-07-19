10:36 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
127

Мастера ралли-кросса съедутся в Рязанскую область на всероссийские соревнования

18:47 / Спорт
Соревнования состоятся с 21 по 23 июля на трассе автоспортивного комплекса «Атрон»

Об этом сообщила министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова. О предстоящих состязаниях рассказали президент Рязанской региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта» Дмитрий Малахов и директор автоспортивного комплекса «Атрон» Роман Чамкин.

Рязанские трассы продолжают быть востребованными у организаторов соревнований и у любителей зрелищного спорта. В мае-июне на базе АСК «Атрон» прошли этапы чемпионата России по ралли-кроссу и Российской дрифт-серии, а в июле – чемпионат России по картингу и Всероссийские соревнований по картингу Rotax Max. По традиции чемпионаты привлекают по несколько тысяч зрителей и болельщиков. Отмечается, что после четвертого этапа чемпионата России по ралли-кроссу начнется пятый этап Российской дрифт-серии, который продлится с 28 по 29 июля. А 19 и 20 августа рязанский комплекс будет принимать чемпионат России по супермото и минимотарду.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские спортсмены примут участие в гонке лодок на солнечных батареях

Рязанская футболистка помогла сборной России победить итальянок

Десантники снова лучшие

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:28
«Генеральная уборка» в Рязанской области продолжается: за месяц ликвидировано 16 несанкционированных свалок
09:19
Автовладельцы еще 12 домов Рязани, расположенных в зонах платных парковок, могут парковаться бесплатно
09:06
«Береговой десант» высадится в рязанской Солотче
09:00
В поселке Болонь Клепиковского района появилась новая благоустроенная площадка для отдыха
19:09
Рязанская и Белгородская области будут сотрудничать
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы