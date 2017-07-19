Мастера ралли-кросса съедутся в Рязанскую область на всероссийские соревнования

Соревнования состоятся с 21 по 23 июля на трассе автоспортивного комплекса «Атрон»

Об этом сообщила министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова. О предстоящих состязаниях рассказали президент Рязанской региональной общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта» Дмитрий Малахов и директор автоспортивного комплекса «Атрон» Роман Чамкин.

Рязанские трассы продолжают быть востребованными у организаторов соревнований и у любителей зрелищного спорта. В мае-июне на базе АСК «Атрон» прошли этапы чемпионата России по ралли-кроссу и Российской дрифт-серии, а в июле – чемпионат России по картингу и Всероссийские соревнований по картингу Rotax Max. По традиции чемпионаты привлекают по несколько тысяч зрителей и болельщиков. Отмечается, что после четвертого этапа чемпионата России по ралли-кроссу начнется пятый этап Российской дрифт-серии, который продлится с 28 по 29 июля. А 19 и 20 августа рязанский комплекс будет принимать чемпионат России по супермото и минимотарду.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области