На дне рождения музея - заповедника Сергея Есенина рязанцев ждут народные песни и театр теней

Праздник состоится в следующую субботу, 29 июля

В программу ежегодного праздника вошли развлечения для гостей всех возрастов, информирует сайт регионального министерства культуры и туризма. Торжество традиционно начнется в 11.45 с возложения цветов к памятнику Сергею Есенина в усадьбе родителей поэта. Там же в 12.00 с выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» Государственного музея - заповедника С. А. Есенина, который готовит для посетителей большую праздничную программу.

В течение дня в музее поэмы «Анна Снегина» (усадьба Л. И. Кашиной) будут проводиться театрализованные экскурсии «Ожившие воспоминания» (начало в 11.00, 12.00, 13.00). А в 14.00 на летней эстраде выступит народная артистка России Людмила Николаева – аккомпанировать ей будет ансамбль «Русская Душа». Завершат праздничный день музейные программы «Волшебный свет игры» в 15.00 и 16.00. В доме священника И. Я. Смирнова будут показывать театр теней.