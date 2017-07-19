10:37 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
138

На дне рождения музея - заповедника Сергея Есенина рязанцев ждут народные песни и театр теней

18:58 / Культура
Праздник состоится в следующую субботу, 29 июля

В программу ежегодного праздника вошли развлечения для гостей всех возрастов, информирует сайт регионального министерства культуры и туризма. Торжество традиционно начнется в 11.45 с возложения цветов к памятнику Сергею Есенина в усадьбе родителей поэта. Там же в 12.00 с выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» Государственного музея - заповедника С. А. Есенина, который готовит для посетителей большую праздничную программу.

В течение дня в музее поэмы «Анна Снегина» (усадьба Л. И. Кашиной) будут проводиться театрализованные экскурсии «Ожившие воспоминания» (начало в 11.00, 12.00, 13.00). А в 14.00 на летней эстраде выступит народная артистка России Людмила Николаева – аккомпанировать ей будет ансамбль «Русская Душа». Завершат праздничный день музейные программы «Волшебный свет игры» в 15.00 и 16.00. В доме священника И. Я. Смирнова будут показывать театр теней.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Скопине Рязанской области прошел театральный фестиваль фольклорного костюма

Рязанские музыканты исполнят ретро-шлягеры на фестивале уличных театров в Туле

В Касимове Рязанской области выбрали лучших фотографов на «сушке»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:28
«Генеральная уборка» в Рязанской области продолжается: за месяц ликвидировано 16 несанкционированных свалок
09:19
Автовладельцы еще 12 домов Рязани, расположенных в зонах платных парковок, могут парковаться бесплатно
09:06
«Береговой десант» высадится в рязанской Солотче
09:00
В поселке Болонь Клепиковского района появилась новая благоустроенная площадка для отдыха
19:09
Рязанская и Белгородская области будут сотрудничать
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы