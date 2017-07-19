Рязанская и Белгородская области будут сотрудничать

Сегодня глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписали Соглашение о сотрудничестве

Подписание Соглашения стало итогом двухдневной поездки главы региона Николая Любимова и делегации Рязанской области в Белгородскую область. Поездка была организована в рамках межрегионального взаимодействия с целью обмена опытом.

В состав рязанской делегации вошли руководители экономического и промышленного блоков правительства региона во главе с первым заместителем председателя правительства области Сергеем Самохиным, представители корпорации развития, руководители ряда отраслей, в компетенцию которых входит развитие проектного управления, представители глав муниципальных образований Рязанской области.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве определяет принципы и условия взаимодействия между правительством Белгородской области и правительством Рязанской области.

Соглашение предусматривает координацию взаимодействия сторон в сферах экономики, промышленного производства, науки и высоких технологий, транспорта и дорожного хозяйства, образования и здравоохранения, а также инвестиционной, предпринимательской и градостроительной деятельности. Регионы также будут сотрудничать в сферах культуры, туризма и спорта.

Кроме того, во второй день поездки глава региона Николай Любимов и делегация Рязанской области побывали на мемориальном комплексе «Прохоровское поле», где вместе с губернатором Белгородской области Евгением Савченко возложили цветы к монументам.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Белгородской области