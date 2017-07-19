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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Центральная пресса о Рязани и Рязанской области

00:01 / Общество

Газеты:

«Российская газета» № 121 опубликовала данные А. Ходырева «Попали в сотню: рейтинг 100 лучших вузов России» – в 2017 году по результатам шестого ежегодного рейтинга вузов агентства RAEX (Эксперт РА) РГМУ имени И. П. Павлова занял 72 место (в 2016 году– 79).

«Российская газета» в приложении «Здравоохранение» № 128 поместила материал П. Лаврентьева «Без факторов риска: в регионах реализуют проекты по сохранению здоровья населения» – об акции «Факторам риска – бой!», стартовавшей в Рязанской области в 2017 году.

«Российская газета» № 135 опубликовала заметку Е. Шулеповой «В Рязани появится музей сказок» – он разместится на ул. Мюнстерской.

«Российская газета» в приложении «Экономика Центрального округа» № 138 напечатала интервью начальника управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани, директора хлебозавода (до 2015 года) В. Ларина «Раскинули сети» – о взаимодействии поставщиков и крупных торговых сетей; там же – материал Е. Шулеповой «Теплоходы причалят в Рязани» – на реке Оке инвесторы из Санкт-Петербурга планируют построить пристань.

«Учительская газета» № 24 разместила статью учителя-логопеда детского сада № 130 г. Рязани, победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»-2016 Е. Смалевой «Что такое биоэнергопластика?».

Журналы:

«Аграрная наука» № 6 поместила статью доктора ветеринарных наук, профессора ФГБОУ ВО Московского государственного университета пищевых производств Е. М. Ленченко, аспиранта ФГБОУ ВПО Российского университета дружбы народов Ху Бинхуна и кандидата ветеринарных наук, доцента ФГБОУ ВО «Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева» Ю. В. Ломовой «Исследование антагонистических свойств и чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

«Будь здоров!» № 6 поместил материал Г. Гашуниной «Неизвестный доктор» – о профессоре, отставном статском советнике, уроженце с. Дядьково Рязанского уезда И. Е. Дядьковском.

«Вопросы литературы» № 3 опубликовал выступление прозаика, литературного критика, редактора журнала «Кольцо А» Е. В. Сафроновой, проживающей в Рязани, в материале «Роль критики в современной литературе: «круглый стол» на Форуме молодых писателей».

«Дом культуры» № 6 разместил статью Г. Осовской «Владимир Мединский: «Более 3 млрд. руб. пойдет на поддержку учреждений культуры на селе и в малых городах» – о XXIV Координационном совете по культуре при Министерстве культуры РФ, состоявшемся в Рязани.

«Огонек» № 6 опубликовал статью Н. Аронова «Кольчуга Ильича: у рунета новый герой – памятник Евпатию Коловрату в Рязанской области. Монумент не свежий, но только на прошлой неделе блогеры разглядели в нем подозрительно знакомые черты, вызвав нешуточную бурю в сетевом сообществе: типа, вот он, символ новой России! Откуда у бронзового богатыря ленинский прищур, выяснял «Огонек» – о памятнике воеводе Евпатию Коловрату, находящемся в п. Шилово Шиловского района.

Татьяна Елисеенко,
библиограф краеведческого информационного отдела

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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