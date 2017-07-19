18:56 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
79

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Играет ФК «Рязань»

В Москве, в Доме футбола, Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» огласила календарь первенства России 2017-18 и провела жеребьевку Кубка страны.

«Рязань» включится в борьбу с 1/128 финала Кубка 23 июля с красногорским «Зорким» на поле соперника. Первенство страны рязанцы начнут в Липецке 19 июля. Первый домашний матч «Рязань» проведет 27 июля против вернувшегося из ФНЛ саратовского «Сокола».

В последнем контрольном матче в межсезонье рязанцы дома, на поле стадиона «Спартак», встретились с выступающим в группе «Запад» второго дивизиона «Муромом» из Владимирской области. Гости оказались сильнее. Вначале они превратили стандартные положения в два забитых гола. Хозяев вернул в игру Евгений Маричев, сделавший прострел – мяч от голкипера залетел в ворота. Соперникам удалось забить еще один гол. В итоге – 3:1 в пользу «Мурома».

«Рязань» в первом тайме выступала в таком составе: игрок на просмотре, Ващенко, Ваганов, Шахназаров, Корольков, Кулешов, Лабзин, три игрока на просмотре. На поле также выходили Маричев, Мещеряков и Скляров. После перерыва место в воротах занял Сергей Правкин, выступали также Ващенко, Абовян, Ваганов, Барков, игрок на просмотре, Лабзин, Корольков, на замену вышли Елисеев и футболист на просмотре.

Тяжело в ученье…

Готовясь к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, в ходе тренировочного сбора команда России провела два контрольных матча.

Напомним, в окончательную заявку нашей команды вошли пять игроков «Рязани-ВДВ» – защитницы Анна Беломытцева, Дарья Макаренко и Татьяна Шейкина, полузащитница Марина Федорова и форвард Елена Данилова. Несмотря на то, что первая встреча – против Хорватии прошла в обоюдоострой борьбе, матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Следующий контрольный поединок россиянки провели против Бельгии. Соперницы оказались сильнее, они победили – 2:0.

Два тяжелых спарринга позволили россиянкам основательно подготовиться к европейскому чемпионату в Нидерландах. В своем стартовом матче сборная России победила команду Италии – 2:1. Счет открыла рязанка Елена Данилова, его увеличила Елена Морозова. Соперницы один гол отыграли, на большее их не хватило. 2:1 – победили россиянки. Впереди у них поединки с очень сильными соперницами на групповом этапе – командами Швеции и Германии, которые в первом туре сыграли в ничью – 0:0

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Мастера ралли-кросса съедутся в Рязанскую область на всероссийские соревнования

Рязанские спортсмены примут участие в гонке лодок на солнечных батареях

Рязанская футболистка помогла сборной России победить итальянок

Центральная пресса о Рязани и Рязанской области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Делаем дороги безопаснее
Как в регионе реализуется приоритетный всероссийский проект
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Сотрудничество будет всесторонним
Подписано соглашение между Рязанской и Белгородской областями
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В поддержку детей-сирот и медиков
На заседании регионального правительства обсудили поправки в областной закон и госпрограмму
Общество
«Горячая линия» для дольщиков
Минстрой региона ждет обращений обманутых рязанцев
Общество
Таблетки те же, но дороже
В рязанских аптеках проверяют цены
Общество
За выгодными покупками – на фестиваль
Жителей области приглашают на праздник
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Социальный автопоезд продолжает путешествие
Врачи дали более 600 консультаций жителям Касимовского района
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В новых стенах
В Рязанском районе открылось здание архивного отдела
Собственная информация
Общество
Уроки безопасности
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» обучает детей важным жизненным правилам в загородных лагерях отдыха
Вячеслав Астафьев
Общество
Крылья над Кавказом
Рязанцы участвовали в битве, начавшейся 75 лет назад
Авторская колонка
Материнский домик
Татьяна Железнова
Общество
Своя среди своих
Что иногда надо человеку для ощущения счастья
Татьяна Банникова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы