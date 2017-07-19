Спортивный курьер

Играет ФК «Рязань»

В Москве, в Доме футбола, Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» огласила календарь первенства России 2017-18 и провела жеребьевку Кубка страны.

«Рязань» включится в борьбу с 1/128 финала Кубка 23 июля с красногорским «Зорким» на поле соперника. Первенство страны рязанцы начнут в Липецке 19 июля. Первый домашний матч «Рязань» проведет 27 июля против вернувшегося из ФНЛ саратовского «Сокола».

В последнем контрольном матче в межсезонье рязанцы дома, на поле стадиона «Спартак», встретились с выступающим в группе «Запад» второго дивизиона «Муромом» из Владимирской области. Гости оказались сильнее. Вначале они превратили стандартные положения в два забитых гола. Хозяев вернул в игру Евгений Маричев, сделавший прострел – мяч от голкипера залетел в ворота. Соперникам удалось забить еще один гол. В итоге – 3:1 в пользу «Мурома».

«Рязань» в первом тайме выступала в таком составе: игрок на просмотре, Ващенко, Ваганов, Шахназаров, Корольков, Кулешов, Лабзин, три игрока на просмотре. На поле также выходили Маричев, Мещеряков и Скляров. После перерыва место в воротах занял Сергей Правкин, выступали также Ващенко, Абовян, Ваганов, Барков, игрок на просмотре, Лабзин, Корольков, на замену вышли Елисеев и футболист на просмотре.

Тяжело в ученье…

Готовясь к финальному турниру чемпионата Европы по футболу, в ходе тренировочного сбора команда России провела два контрольных матча.

Напомним, в окончательную заявку нашей команды вошли пять игроков «Рязани-ВДВ» – защитницы Анна Беломытцева, Дарья Макаренко и Татьяна Шейкина, полузащитница Марина Федорова и форвард Елена Данилова. Несмотря на то, что первая встреча – против Хорватии прошла в обоюдоострой борьбе, матч завершился нулевой ничьей – 0:0. Следующий контрольный поединок россиянки провели против Бельгии. Соперницы оказались сильнее, они победили – 2:0.

Два тяжелых спарринга позволили россиянкам основательно подготовиться к европейскому чемпионату в Нидерландах. В своем стартовом матче сборная России победила команду Италии – 2:1. Счет открыла рязанка Елена Данилова, его увеличила Елена Морозова. Соперницы один гол отыграли, на большее их не хватило. 2:1 – победили россиянки. Впереди у них поединки с очень сильными соперницами на групповом этапе – командами Швеции и Германии, которые в первом туре сыграли в ничью – 0:0