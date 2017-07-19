Колодец, дай воды напиться

В селе Дубровичи Рязанского района дали старт важнейшей социальной и экологической акции

Основная цель проекта «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия» – улучшение снабжения населения чистой питьевой водой и формирование экологической культуры, вовлечение молодежи в практическую природо-охранную деятельность. Инициаторы проекта обращаются ко всем руководителям предприятий, неравнодушным людям, общественным, иным организациям с призывом всем вместе позаботиться, очистить и сохранить водные источники. Ваши предложения направляйте в администрации сельских поселений.





Стартовала экологическая акция по очистке колодцев и родников Рязанского района с проведением анализа качества воды, благоустройством прилегающих к источникам водоснабжения территорий, обустройством подъемных механизмов и крышек. Акция проводится в рамках реализации социального проекта «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия».

Жители почти половины населенных пунктов Рязанского района используют нецентрализованную систему водоснабжения. При этом многие села и деревни летом испытывают недостаток питьевой воды. Судя по опросу населения, качество питьевой воды волнует каждого второго жителя Рязанского района, а это более 25 тысяч человек. В районе ведется работа по улучшению качества водоснабжения: строятся станции обезжелезивания воды, шахтные колодцы, однако и ныне существующие колодцы и родники требуют постоянного ухода, потому что некоторые из них ремонта и очистки не видели несколько десятков лет.

Чтобы исправить ситуацию и сделать источники питьевой воды образцовыми, трудовой коллектив муниципального казенного предприятия «ЖКХ Рязанское» выступил с инициативой – провести экологическую акцию, в рамках которой до конца лета будут очищены 26 колодцев и родников Рязанского района. Качество воды в них проверят в лаборатории, прилегающие территории благоустроят, в том числе сделают новые подъемные механизмы и крышки. Основным партнером реализации экологической акции выступает ООО «Бурводстрой» – организация, которая каждый день сталкивается с проблемой загрязнения водоисточников.

Проект «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия» – это одно из решений задачи, поставленной главой региона Николаем Любимовым по созданию комфортных условий жизни населения за счет сохранения и восстановления водных объектов. Руководитель области подчеркивает, что эта тема острая, и решение задач по обеспечению населения качественной питьевой водой не исчерпывается 2017 годом, а должно носить системный характер.

Для презентации экологической акции «Чистый колодец» инициаторы проекта выбрали село Дубровичи, где основному колодцу уже больше двухсот лет. К этому дню специалисты очистили от загрязнений шахту и дно колодца, площадку перед ним вымостили брусчаткой, а воду направили в лабораторию для определения ее качества. Результаты будут объявлены на презентации. Чтобы подчеркнуть возраст сохранившегося до наших дней водоисточника, к оформлению подключились знаменитые рязанские художники из объединения «Творюки». Дизайн получился, как всегда, уникальным, что должно сделать колодец одной из досто­примечательностей села.

По мнению инициаторов, проект позволит еще раз напомнить жителям о необходимости бережного отношения к природным источникам воды и окружающей среде в целом. Инициаторы также надеются, что их идею подхватят и в других районах Рязанской области, а значит, колодцев с чистой, вкусной водой станет больше в разы.

Точки зрения

Андрей Шевченко,

директор МКП «ЖКХ Рязанское», инициатор проекта:

– Почти половина жителей нашего района не имеют центрального водоснабжения. Это 80 сел и деревень из 180 населенных пунктов района. Да и в населенных пунктах, где есть централизованное водоснабжение, в летнее жаркое время есть нехватка питьевой воды. Количество обращений жителей по проблемам питьевой воды довольно значительное. Именно они легли в основу нашей инициативы по проведению акции «Чистый колодец – залог здоровья и долголетия». В рамках нашей инициативы нас очень активно поддержали работники социальной сферы. Особая благодарность школьникам, которые создали экологические отряды. Их стараниями было очищено более 8 тысяч квадратных метров прилегающих зон колодцев, родников, прибрежных территорий. Было проведено более 20 анализов забора воды. Все это дало значимый экологический эффект. Мы даем старт нашему проекту. Очень хочется, чтобы нас поддержали руководители организаций, предприятий, просто активные жители.

Елена Аверина,

депутат Дубровического сельского поселения, член инициативной группы:

– Для нас, жителей сельской местности, чистота питьевой воды – самое главное условие для здоровой жизни, ведь у нас нет очистных сооружений, и воду мы берем для питья из родников и колодцев. Вот в этом колодце, возле которого дается старт нашему проекту, вода после очистки стала мягкой и вкусной, поэтому многие жители села берут воду именно здесь. Расположен колодец около проезжей части, где можно остановиться и попить студеной водицы. Мы решили облагородить территорию вокруг колодца не только по эстетическим, но и по экологическим соображениям. Но только говорить о проблеме чистой воды в колодцах недостаточно. Эту проблему надо решать практическими действиями. Настало время придать этому процессу четкую форму и организацию. Нам пришла такая идея – привлечь внимание власти и населения к данной проблеме, а для того чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы придумали проект «Колодец – душа села». Я очень рада, что наше обращение поддержали коллектив предприятия «Бурвод­строй» и администрация Рязанского района. Под руководством главы администрации района был создан оргкомитет. У нас также появились единомышленники – Мурминская, Варсковская, Полянская, Заборьевская школы. В школах были созданы экологические отряды, и сегодня они присутствуют на презентации проекта.

Наталья Жунева,

глава администрации Рязанского района:

– В администрации Рязанского района разработана программа по проведению конкурса на лучшее оформление и чистку колодцев и родников. Глава региона Николай Викторович Любимов всегда перед нами ставит первоочередную задачу – поддержка инициативы населения. Нашей районной программой мы привлечем к делу спонсоров и общественность, а лучшие работы будут отмечены достойными призами и денежными премиями. Информация о проведении конкурса размещена на сайте муниципального образования и опубликована в районной газете «Рязанские зори». Пожалуйста, участвуйте в конкурсе. Где бы на территории района ни находился родник или колодец, если он оформлен в соответствии с условиями конкурса, вы обязательно будете его участниками.

Тамара Купцова,

директор Полянской школы искусств, председатель штаба общественной поддержки:

– Поддержана очень хорошая инициатива во благо людей. Вот такая теория малых дел должна существовать повсеместно. Мне также очень приятно, что эта добрая инициатива была замечена главой нашего региона Николаем Любимовым. Надеемся, что она также будет поддержана и другими районами, потому что есть очень много малых сел, в которых единственным источником питьевой воды являются вот такие колодцы. Мы должны выпивать в день до 2 литров воды, и она должна быть качественной, такой, как в этом колодце на краю села Дубровичи. Мы надеемся, что наша инициатива будет поддержана сельчанами всего рязанского региона.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Важной задачей является улучшение качества окружающей природной среды. Это особенно актуально сегодня, в Год экологии. Следует активно продолжать все начатые ранее проекты по сохранению и восстановлению водных объектов.