Крылья над Кавказом

Рязанцы участвовали в битве, начавшейся 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, летом 1942 года, обстановка на южном участке советско-германского фронта складывалась очень тяжелая. Враг стремился захватить Сталинград и рвался к грозненской и бакинской нефти. 25 июля 1942 года началась оборона Кавказа. Ожесточенные бои шли на равнинах Краснодарского края и Ставрополья, в заоблачных высях Приэльбрусья и на Черноморском побережье.

В битве за Кавказ отличились многие рязанцы.

Екатерина Васильевна Рябова (1921-1974) из Гусь-Железного воевала в 588-м ночном легкобомбардировочном авиационном полку, который на протяжении всей своей истории оставался женским. Это были те самые, наводившие ужас на врага «ночные ведьмы» – вчерашние школьницы, большинству из которых было тогда всего от 17 до 22 лет. Они летали на деревянно-полотняных бипланах По-2ЛНБ (он же – знаменитый У-2, «кукурузник») конструкции Н.Н. Поликарпова; эти самолеты начали выпускать еще в 1928 году. Громили немецко-фашистских захватчиков ночами. Днем слишком велик был риск оказаться перехваченными вражескими истребителями: ни уйти от них, ни выиграть противоборство в воздушном бою По-2 объективно не мог. Во время битвы за Кавказ Екатерина Васильевна в составе этого полка принимала участие в боях в пригородах Ставрополя и в обороне Орджоникидзе (ныне – Владикавказ).

Уроженец села Дубовичье Спасского района Андрей Кузьмич Кондрашин (1916-1944) участвовал в битве за Кавказ в составе 40-го бомбардировочного авиаполка ВВС Черноморского флота. На пикирующем бомбардировщике Пе-2 он атаковал гитлеровские сухопутные войска и корабли, заставляя свою крылатую машину отвесно падать на цель, что позволяло достигать точных попаданий бомбами. Андрей Кузьмич первым в полку освоил бомбометание с пикирования ночью: днем «пешки» черноморцев перехватывали многочисленные истребители противника. Выполняя боевую задачу по уничтожению вражеских кораблей в порту Керчи, возглавлял группу наших самолетов, был ранен – осколком разорвавшегося очень близко зенитного снаряда командиру экипажа оторвало палец на ноге, но он смог выровнять машину и вновь занял место ведущего. После приземления – госпиталь, затем снова вернулся в свой полк.

В небе Кавказа дрался с врагом и Василий Егорович Крючков из села Заокское Рязанского района, летавший на истребителе ЛаГГ-3 конструкции С.А. Лавочкина. 249-й авиаполк, в котором служил рязанец, участвовал в Северо-Кавказской, Армавиро-Майкопской, Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской операциях советских войск.

Воевал на Кавказе и уроженец села Бурминка Новодеревенского района Иван Ильич Назин (1919-1943). Он летал в 6-м бомбардировочном авиаполку, экипажи которого наносили дневные и ночные бомбовые удары по врагу.

После эвакуации в Ставрополь Полтавских высших авиационных курсов штурманов, начальником которых был рязанец, Герой Советского Союза Гавриил Михайлович Прокофьев, наш земляк руководил действиями по разведке расположения войск противника. 26 июля 1942 г. гитлеровцы начали обстрел аэродрома из минометов, и он был тяжело ранен, отправлен в госпиталь и долгое время находился на излечении.

На Северном Кавказе воевал и Герой Советского Союза Николай Николаевич Комаров (1919-1995) из Кораблина.

Уроженец села Кошибеево Сасовского района Иван Николаевич Ильев (1922-1946) участвовал в обороне Новороссийска и Туапсе.

Оборонительные бои в битве за Кавказ продолжались до 31 декабря 1942 г. Благодаря исключительной самоотверженности, мужеству и героизму солдат и офицеров на фронте, полной самоотдаче людей, трудившихся в тылу, планы немецко-фашистского командования были сорваны. Врага погнали на запад.

Бессмертный подвиг простых советских людей, наших земляков в годы Великой Отечественной войны навсегда останется примером беззаветной храбрости и самопожертвования во имя свободы и независимости нашей Родины.

Дмитрий Пульчев,

научный сотрудник Рязанского музея путешественников