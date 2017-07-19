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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Сотрудничество будет всесторонним

00:01 / Из официальных источников
Подписано соглашение между Рязанской и Белгородской областями
Сотрудничество будет всесторонним

Глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписали Соглашение о сотрудничестве.

Подписание Соглашения стало итогом двухдневного посещения главой региона Николаем Любимовым и делегацией Рязанской области Белгородской области. Поездка была организована в рамках межрегионального взаимодействия с целью обмена опытом.

В состав рязанской делегации вошли руководители экономического и промышленного блоков правительства региона во главе с первым заместителем председателя правительства Сергеем Самохиным, представители корпорации развития, руководители ряда отраслей, в компетенцию которых входит развитие проектного управления, представители глав муниципальных образований Рязанской области.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве определяет принципы и условия взаимодействия между правительством Белгородской области и правительством Рязанской области. Документ скрепили подписями глава рязанского региона Николай Любимов и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Соглашение предусматривает координацию взаимодействия сторон в сферах экономики, промышленного производства, науки и высоких технологий, транспорта и дорожного хозяйства, образования и здравоохранения, а также инвестиционной, предпринимательской и градостроительной деятельности. Регионы также будут сотрудничать в сферах культуры, туризма и спорта.

Кроме того, во второй день поездки глава региона Николай Любимов и делегация Рязанской области посетили мемориальный комплекс «Прохоровское поле», где вместе с губернатором Белгородской области Евгением Савченко возложили цветы к памятнику «Звонница».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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