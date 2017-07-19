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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В поддержку детей-сирот и медиков

00:01 / Общество
На заседании регионального правительства обсудили поправки в областной закон и госпрограмму

Заседание провел вице-губернатор Сергей Филимонов. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации г. Рязани Олег Булеков, руководители правоохранительных структур, региональных министерств и ведомств.

На заседании были рассмотрены изменения в Закон Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Изменения касаются предоставления дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы. В частности, лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, которые впервые признаны органами службы занятости безработными, будет выплачиваться пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости.

Кроме того, проект закона предусматривает, что работающим лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет, в случае увольнения их из организаций в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работодатель будет обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством. Как отметил Сергей Филимонов, инициатива внесения изменений в региональное законодательство принадлежит главе региона Николаю Любимову и прокурору Рязанской области Олегу Чернышу.

В рамках заседания были одобрены изменения в гос-программу Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы». По словам министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого, в целях реализации Майских указов Президента РФ объем финансирования программы в 2017 году увеличивается за счет средств областного бюджета на 98,6 млн. рублей для повышения заработной платы отдельным категориям работников медучреждений Рязанской области.

В ходе работы также был рассмотрен проект постановления правительства области об отмене особого противопожарного режима. Проект подготовлен в связи с понижением пожарной опасности на территории региона в результате установившихся погодно-климатических условий. Как отметил Сергей Филимонов, при необходимости особый противопожарный режим будет снова введен. «Мы должны эту ситуацию постоянно мониторить и поступать в зависимости от сложившейся обстановки. Нужно этот вопрос держать на постоянном контроле», – сказал вице-губернатор. Главам администраций муниципальных районов рекомендовано вводить при необходимости особый противопожарный режим в одностороннем порядке на своих территориях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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