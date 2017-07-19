18:56 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
98

«Горячая линия» для дольщиков

00:01 / Общество
Минстрой региона ждет обращений обманутых рязанцев

В ходе заседания областного правительства министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.

По словам Вячеслава Меньшова, министерством строительного комплекса Рязанской области совместно с администрацией г. Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства. Кроме того, создана соответствующая рабочая группа и открыта «горячая» телефонная линия, куда смогут обратиться граждане – участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Телефон «горячей линии»: 8 (4912) 21-07-98.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В поддержку детей-сирот и медиков

Крылья над Кавказом

Центральная пресса о Рязани и Рязанской области

В поддержку детей-сирот и медиков
На заседании регионального правительства обсудили поправки в областной закон и госпрограмму
Таблетки те же, но дороже
В рязанских аптеках проверяют цены
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Делаем дороги безопаснее
Как в регионе реализуется приоритетный всероссийский проект
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Сотрудничество будет всесторонним
Подписано соглашение между Рязанской и Белгородской областями
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
За выгодными покупками – на фестиваль
Жителей области приглашают на праздник
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Социальный автопоезд продолжает путешествие
Врачи дали более 600 консультаций жителям Касимовского района
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В новых стенах
В Рязанском районе открылось здание архивного отдела
Собственная информация
Общество
Уроки безопасности
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» обучает детей важным жизненным правилам в загородных лагерях отдыха
Вячеслав Астафьев
Акция
Колодец, дай воды напиться
В селе Дубровичи Рязанского района дали старт важнейшей социальной и экологической акции
Вячеслав Астафьев
Общество
Крылья над Кавказом
Рязанцы участвовали в битве, начавшейся 75 лет назад
Авторская колонка
Материнский домик
Татьяна Железнова
Общество
Своя среди своих
Что иногда надо человеку для ощущения счастья
Татьяна Банникова
Общество
Центральная пресса о Рязани и Рязанской области
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы