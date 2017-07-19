«Горячая линия» для дольщиков

Минстрой региона ждет обращений обманутых рязанцев

В ходе заседания областного правительства министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.

По словам Вячеслава Меньшова, министерством строительного комплекса Рязанской области совместно с администрацией г. Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства. Кроме того, создана соответствующая рабочая группа и открыта «горячая» телефонная линия, куда смогут обратиться граждане – участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Телефон «горячей линии»: 8 (4912) 21-07-98.