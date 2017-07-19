18:57 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
70

Таблетки те же, но дороже

00:01 / Общество
В рязанских аптеках проверяют цены

C 6 по 12 июля 2017 года представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» проинспектировали 60 городских аптек и аптечных пунктов, сравнив цены на 20 наименований лекарств, включенных в ассортиментный аптечный минимум, и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Как показал анализ, разница цен между аптеками на одноименные препараты составила от 1,7 до 28%. Цены на все позиции лекарственных препаратов, вошедших в мониторинг, не превышали предельную розничную цену, утвержденную Государственным реестром предельных отпускных цен производителей с учетом территориальных надбавок. В среднем цены в рязанских аптеках оказались ниже утвержденных Госреестром на 24%.

Мониторинг проводится в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова. В настоящее время еженедельно проверяется порядка 50-60 аптек. Планируется, что до конца августа мониторинг цен на лекарственные препараты охватит все аптеки на территории Рязани и в районах области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Горячая линия» для дольщиков

В поддержку детей-сирот и медиков

Крылья над Кавказом

«Горячая линия» для дольщиков
Минстрой региона ждет обращений обманутых рязанцев
За выгодными покупками – на фестиваль
Жителей области приглашают на праздник
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Делаем дороги безопаснее
Как в регионе реализуется приоритетный всероссийский проект
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Сотрудничество будет всесторонним
Подписано соглашение между Рязанской и Белгородской областями
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В поддержку детей-сирот и медиков
На заседании регионального правительства обсудили поправки в областной закон и госпрограмму
Общество
Социальный автопоезд продолжает путешествие
Врачи дали более 600 консультаций жителям Касимовского района
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В новых стенах
В Рязанском районе открылось здание архивного отдела
Собственная информация
Общество
Уроки безопасности
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» обучает детей важным жизненным правилам в загородных лагерях отдыха
Вячеслав Астафьев
Акция
Колодец, дай воды напиться
В селе Дубровичи Рязанского района дали старт важнейшей социальной и экологической акции
Вячеслав Астафьев
Общество
Крылья над Кавказом
Рязанцы участвовали в битве, начавшейся 75 лет назад
Авторская колонка
Материнский домик
Татьяна Железнова
Общество
Своя среди своих
Что иногда надо человеку для ощущения счастья
Татьяна Банникова
Общество
Центральная пресса о Рязани и Рязанской области
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы