Таблетки те же, но дороже

В рязанских аптеках проверяют цены

C 6 по 12 июля 2017 года представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» проинспектировали 60 городских аптек и аптечных пунктов, сравнив цены на 20 наименований лекарств, включенных в ассортиментный аптечный минимум, и перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Как показал анализ, разница цен между аптеками на одноименные препараты составила от 1,7 до 28%. Цены на все позиции лекарственных препаратов, вошедших в мониторинг, не превышали предельную розничную цену, утвержденную Государственным реестром предельных отпускных цен производителей с учетом территориальных надбавок. В среднем цены в рязанских аптеках оказались ниже утвержденных Госреестром на 24%.

Мониторинг проводится в рамках исполнения поручения главы региона Николая Любимова. В настоящее время еженедельно проверяется порядка 50-60 аптек. Планируется, что до конца августа мониторинг цен на лекарственные препараты охватит все аптеки на территории Рязани и в районах области.