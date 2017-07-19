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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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За выгодными покупками – на фестиваль

00:01 / Общество
Жителей области приглашают на праздник

20 июля в областном центре пройдет фестиваль «Рязанское качество». Фестиваль организован в рамках исполнения поручений главы рязанского региона Николая Любимова по продвижению продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке.

Центральным событием станет ярмарка, где посетители смогут продегустировать и приобрести качественную местную продукцию по выгодным ценам. Рязанские предприятия представят широкий ассортимент плодоовощной, мясной и молочной продукции, колбасные, хлебобулочные изделия, мед, а также товары народно-художественных промыслов. Планируется вручение знаков «Рязанское качество» лучшим товаропроизводителям региона. Предусмотрена также концертная программа.

Фестиваль «Рязанское качество» пройдет с 9 до 15 часов на площадке перед торговым центром «Барс на Московском» по адресу: Московское шоссе, д. 5а.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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