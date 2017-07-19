Социальный автопоезд продолжает путешествие

Врачи дали более 600 консультаций жителям Касимовского района

Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием граждан в п. Лашма Касимовского района.

В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций региона. Работали врачи 15 специальностей, а также специалисты областного Центра здоровья и волонтеры Рязанского областного медицинского колледжа. Врачи осмотрели 238 человек, из них 49 детей. Пациентам была дана 661 консультация, в том числе 58 – детям, проведено свыше 120 диагностических исследований.

Кроме того, жителей поселка консультировали специалисты управления социальной защиты населения Рязанской области и рязанского отделения Пенсионного фонда.

Развитие в регионе выездной формы работы специалистов способствует решению задачи, поставленной главой рязанского региона Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению. По его словам, такой подход позволяет жителям отдаленных сел и деревень своевременно получать качественную медицинскую помощь.