18:57 МСК
Среда
19 / 07 / 2017
Выпуск № 130 (5417)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
78

Социальный автопоезд продолжает путешествие

00:01 / Общество
Врачи дали более 600 консультаций жителям Касимовского района

Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием граждан в п. Лашма Касимовского района.

В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций региона. Работали врачи 15 специальностей, а также специалисты областного Центра здоровья и волонтеры Рязанского областного медицинского колледжа. Врачи осмотрели 238 человек, из них 49 детей. Пациентам была дана 661 консультация, в том числе 58 – детям, проведено свыше 120 диагностических исследований.

Кроме того, жителей поселка консультировали специалисты управления социальной защиты населения Рязанской области и рязанского отделения Пенсионного фонда.

Развитие в регионе выездной формы работы специалистов способствует решению задачи, поставленной главой рязанского региона Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению. По его словам, такой подход позволяет жителям отдаленных сел и деревень своевременно получать качественную медицинскую помощь.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За выгодными покупками – на фестиваль

Таблетки те же, но дороже

«Горячая линия» для дольщиков

За выгодными покупками – на фестиваль
Жителей области приглашают на праздник
По материалам официального сайта Правительства области
В новых стенах
В Рязанском районе открылось здание архивного отдела
Собственная информация
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Делаем дороги безопаснее
Как в регионе реализуется приоритетный всероссийский проект
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Сотрудничество будет всесторонним
Подписано соглашение между Рязанской и Белгородской областями
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В поддержку детей-сирот и медиков
На заседании регионального правительства обсудили поправки в областной закон и госпрограмму
Общество
«Горячая линия» для дольщиков
Минстрой региона ждет обращений обманутых рязанцев
Общество
Таблетки те же, но дороже
В рязанских аптеках проверяют цены
Общество
Уроки безопасности
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» обучает детей важным жизненным правилам в загородных лагерях отдыха
Вячеслав Астафьев
Акция
Колодец, дай воды напиться
В селе Дубровичи Рязанского района дали старт важнейшей социальной и экологической акции
Вячеслав Астафьев
Общество
Крылья над Кавказом
Рязанцы участвовали в битве, начавшейся 75 лет назад
Авторская колонка
Материнский домик
Татьяна Железнова
Общество
Своя среди своих
Что иногда надо человеку для ощущения счастья
Татьяна Банникова
Общество
Центральная пресса о Рязани и Рязанской области
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы