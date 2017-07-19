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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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В новых стенах

00:01 / Общество
В Рязанском районе открылось здание архивного отдела

Здание архива с просторными, современно оборудованными помещениями располагается на улице Соколовской, недалеко от районной администрации. Теперь специалисты службы архива, краеведы и жители города и района имеют возможность работать и получать услуги в комфортных условиях.

В церемонии открытия архивного отдела приняли участие глава администрации Рязанского района Наталья Жунева, начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова, а также руководители архивных служб районов области.

Наталья Жунева отметила, что от справок, выписок и документов порой зависит, как сложится дальнейшая судьба конкретного человека. Задумывая переезд архива из старого здания в новое, руководство муниципального района ставило задачу создать удобные условия для работников архивного отдела и посетителей.

Александра Перехватова подчеркнула, что в Рязанском районе один из лучших архивных отделов в области. Здесь созданы прекрасные условия для хранения архивных документов.

Источниками комплектования архива являются органы представительной и исполнительной власти, учреждения, организации и предприятия, которые вели или до сих пор ведут свою деятельность в территориальных границах Рязанского района. На стеллажах собраны документы органов местной власти и управления, земских органов, органов суда и прокуратуры, предприятий, культурно-просветительных учреждений, учебных заведений, личные документы граждан, есть материалы, представляющие историческую ценность.

Начальник архивного отдела администрации района Елена Высоцкая показала коллегам хранилища, оборудованные новыми стеллажами, приемную, кабинет и комнату отдыха сотрудников, рассказала, как в новом здании организовано хранение документов и их защита от всевозможных внешних факторов, как ведется работа с посетителями.

Сейчас сотрудники архивного отдела, помимо работы с людьми, продолжают разбирать и изучать вновь поступающие материалы, занимаются оцифровкой документов, работают над созданием собственной выставки исторических документов, раритетных фотографий и газет.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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