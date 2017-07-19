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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Уроки безопасности

00:01 / Общество
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» обучает детей важным жизненным правилам в загородных лагерях отдыха
Уроки безопасности

Проблема, которую решают добровольцы, довольно остра и злободневна для нашего общества. С 1 февраля 2012 года по 11 июля 2017 года отряд добровольцев получил 211 заявок на поиск пропавших людей. Благодаря усилиям поисковиков 117 человек найдены живыми, 48 человек погибли, 46 до сих пор числятся без вести пропавшими.

Активисты поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Звездный». Для отдыхающей детворы сейчас это очень важно. Походы, купание на реке, в озере. В интерактивной деловой игре приняли участие более 200 детей от 6 до 15 лет. Организаторы утверждают, что это рекордное количество участников.

Летний сезон (а это сезон каникул) в разгаре. По мнению волонтеров, одной из самых важных задач является обучение детей безопасному поведению. Дети должны знать, как вести себя в трудных жизненных ситуациях, правила техники безопасности в разных средах и особенно, что такое лес и как себя в нем вести.

Добровольцы рассказали ребятам, отдыхающим в лагере, о том, что делать, если человек заблудился в лесу. Они порекомендовали остерегаться воды, поскольку озеро по соседству с лагерем. Самые опасные места – это река, озеро, болото (по статистике, чаще всего гибель происходит именно там).

Кроме этого, дети узнали, что делать, если кто-то из них потерялся на улице, как вести себя в торговом центре, что делать, если потерял родителей из вида, у кого можно или нельзя просить о помощи, как вести себя с незнакомцами.

– Дети были очень внимательны, отвечали на наши вопросы, задавали свои и активно участвовали в обсуждении важной, на наш взгляд,темы, – говорит волонтер поисково-спасательного отряда Алексей Матвейчик. – Такие встречи мы будем проводить регулярно, и они будут затрагивать самые разные аспекты.

Добровольцы ПСО «Liza Alert Рязань» благодарят citibank за предоставленное оборудование и памятки с полезными советами для детей, а также начальника лагеря Илияну Выборнову и весь педсостав лагеря «Звездный» за радушный прием и памятные подарки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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