Делаем дороги безопаснее

Как в регионе реализуется приоритетный всероссийский проект

В рамках решений, принятых на совещании под председательством Президента страны Владимира Путина, Минтранс РФ реализует пилотный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 38 агломерациях, в том числе в рязанской: в нашем областном центре и прилегающих к нему районах. О значимости работ говорят цифры: в этом году региону на проект выделено 625 миллионов рублей из федерального бюджета.

Заместитель руководителя «Росавтодора» Игорь Астахов, побывавший в Рязанской области и проконтролировавший ход работ, отметил, что впервые в новейшей российской истории в рамках проекта одновременно приводятся в нормативное состояние и федеральные, и региональные, и местные дороги. При этом для выполнения работ консолидированы деньги из бюджетов страны, области, муниципалитетов. Скажем, регион в этом году выделил почти столько же, сколько и федеральный центр: более 600 миллионов рублей.

Игорь Астахов подробно ознакомился с теми новациями, которые помогают рязанцам. Одна из задач проекта – оптимизация транспортных потоков и обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта. Помогает ее решению Единый региональный навигационно-информационный центр, оснащенный современным оборудованием: в нем 26 дорожных контроллеров, 102 камеры видеонаблюдения высокого разрешения, 76 детекторов транспортных потоков. После введения его в эксплуатацию средняя скорость движения автомобилей в Рязани выросла до 35,5 километра в час, на 20 процентов снижены простои на перекрестках. Этот центр помог также резко сократить количество мест концентрации ДТП, его внедрение позволяет экономить до 25-35 процентов финансовых средств на эксплуатацию транспорта, достигать других целей в рамках проекта.

В этот же день Игорь Астахов ознакомился и с работой Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД. Недавно там введены в эксплуатацию 5 пунктов весового контроля, что тоже продлевает жизнь рязанским дорогам.

Одна из основных задач приоритетного проекта – приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций. На улице Большой в Рязани Астахову продемонстрировали еще одну региональную новацию. Здесь, по проекту, должна быть расширена до трех полос дорожная часть на протяжении 2,2 километра. Затем следовало отремонтировать участок в Дядькове. Получался разрыв между этими участками. Но за счет средств, сэкономленных при проведении конкурсов на подрядные работы, регион теперь может дополнительно включить в проект 39 километров дорог. И разрыв между ремонтными работами на улице Большой ликвидирован.

Правда, для увеличения проектных дорожных работ Рязанской области требуется дополнительное софинансирование из федерального бюджета. Этот вопрос был поднят на совещании, которое Игорь Астахов провел в Рязани в конференц-зале научно-исследовательского центра «Газпром нефти». По мнению Астахова, регион на эти деньги имеет право: он выполняет требования проекта «Безопасные и качественные дороги» лучше, чем многие другие края и области РФ.

Место для проведения совещания выбрано не случайно. НИЦ расположен на территории Рязанского завода битумных материалов, одним из первых в стране начавшего производство модифицированных битумов ПБВ, которые позволяют повысить качество и надежность дорожного полотна. Впервые в стране выпущена марка материала по системе Superpave, причем разработка рецептуры и тестирование осуществлялись в этом Научно-исследовательском центре, с которым Игорь Астахов тоже подробно ознакомился.

Это было совещание проектного офиса рязанской агломерации. Термины для нашего региона достаточно новые. Цель проектного офиса, в данном случае, сопровождать «Безопасные и качественные дороги» на всех стадиях работ. Участники совещания детально обсудили ход выполнения приоритетного проекта.

Точки зрения

ИГОРЬ АСТАХОВ,

заместитель руководителя Федерального дорожного агентства («Росавтодора»):

– Деятельность рязанской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» я оцениваю как весьма эффективную. Серьезных замечаний и нареканий как по организации самой работы регионального проектного офиса, так и по качеству выполнения работ на объектах у меня нет. Те мелкие замечания, которые я делал в процессе проезда по дорогам, будут буквально с завтрашнего дня реализованы.

Я немало езжу по субъектам Российской Федерации. И лишь в Рязани впервые увидел такую комплексную работу Единого регионального навигационно-информационного центра: там сосредоточена, например, диспетчеризация всех служб, которые работают для обеспечения жизнедеятельности города – контролируется уборка Рязани, многое другое, даже охрана лесов.

Главный эффект от приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» должен быть в том, чтобы пользователь дорог оказался удовлетворен ими: они станут комфортными, удобными.

АНДРЕЙ САВИЧЕВ,

исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области:

– Приезд И.Г. Астахова очень важен для нас. Совместно с «Росавтодором» мы еще раз проконтролировали ход реализации приоритетного проекта, подтвердили, что мы до первого августа в полном объеме реализуем наши планы. Теперь самая главная задача – сформировать в рамках проекта перечень участков на 2018 год. Отмечу, что, предварительно сформировав перечень, мы его опубликуем для общественного обсуждения, выслушаем предложения рязанцев и учтем все дельные замечания. Объем средств по данному проекту на 2018 год больше, чем сейчас, – 1 миллиард 460 миллионов рублей. Основные цели проекта останутся прежними: приведение в нормативное состояние дорожной сети и сокращение количества мест концентрации ДТП в Рязанской агломерации.