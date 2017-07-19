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Выпуск № 130 (5417)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ШИЛОВО. В Воронеже прошел чемпионат и первенство России среди юниоров по лыжероллерам. Воспитанница Шиловской ДЮСШ Арина Былинко (тренер Андрей Петрачков) на дистанции 18 км свободным стилем выполнила норматив кандидата в мастера спорта. За четыре дня напряженных соревнований Арина на разных дистанциях занимала два первых, третье и четвертое места. В итоге ее зачислили в сборную команду России, и вскоре ей предстоит поездка в Швецию на чемпионат мира по лыжероллерам.

СКОПИН. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» состоялось вручение сертификатов финалистов Всероссийского конкурса молодежных проектов. Среди победителей – Дарья Боголюбова из Скопина. Со своим проектом «Сфера» она выиграла грант в 100 тысяч рублей. Проект «Сфера» направлен на создание в городе творческой студии для молодежи, включающей лекторий, киноклуб, выставочное пространство и мастерскую для занятий творчеством. На конкурс проектов было подано более 100 заявок.

КАСИМОВ. В районном центре прошел слет молодых семей «Семейный остров». Лесная полоса, расположенная в районе касимовской ЦРБ, объединила 10 дружных, талантливых, молодых семей города, которые проявили находчивость и смекалку, творчество и креативность в конкурсах «Визитная карточка», «Веселые старты», «Вязка узлов», «Завтрак туриста», «Природная аптека», «Семейное фото», «Водоносы», «Туристическая песня», соревнованиях по дартсу. Победителем стала семья Юсовых. Семьи были награждены памятными подарками от организатора слета – управления по молодежной политике и спорту администрации г. Касимова.

САРАИ. В районном центре отметили 365-летие поселка. На центральной площади работали аттракционы для детей, торговые ряды. Труженики предприятий и организаций получили грамоты и подарки за труд от администрации района, были отмечены многодетные семьи и владельцы самых благоустроенных придомовых территорий. В подарок сараевцы и гости поселка получили концерт столичных артистов, файер-шоу и фейерверк.

СОКОЛОВКА. В Рязанском районе продолжается профилактическая операция «Подросток». Сотрудник Листвянской сельской библиотеки подготовила для школьного лагеря труда и отдыха диспут под названием «Не отнимай у себя завтра». Александра Левина напомнила о вредных привычках, которые могут изменить жизнь молодых людей не в лучшую сторону. В целях профилактики правонарушений и организации летнего отдыха подростков сотрудник Александровской сельской библиотеки Татьяна Назарова провела час общения «Дороги, которые мы выбираем…». Подростки приняли участие в игре «Зеркало души». «Умей сказать НЕТ» – так называлось еще одно важное для подростков занятие, где каждый смог аргументированно сказать «нет» на предложение попробовать сигарету или спиртное.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 130 (5417) от 19 июля 2017 года
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