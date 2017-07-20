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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В поселке Болонь Клепиковского района появилась новая благоустроенная площадка для отдыха

09:00 / Общество
В поселке Болонь Клепиковского района появилась новая благоустроенная площадка для отдыха

В Болоньском поселении живут активные люди. В этом можно убедиться, глядя на аккуратные дворы многоквартирных домов: детские игровые площадки всегда благоустроены, оформлены разнообразными скульптурами, парковой мебелью, сделанными руками жителей, украшены цветниками.

Теперь пришла очередь благоустроить общепоселковую детскую площадку. С предложением привести ее порядок, создать в Болони еще одну зону рекреации, к жителям поселка обратился директор торфоперерабатывающего завода ООО «Питэр Пит» Анатолий Беляев.

– Насколько уютным, комфортным будет поселок, – во многом зависит от нас, его жителей. Глава региона Николай Любимов подчеркивает, что в решении вопросов местного значения первое слово – общественности, населения, которое лучше, чем кто-либо знает потребности своего населенного пункта. В Болони нужно общее место для отдыха, где интересно и с пользой провести время могут и малыши, и подростки. Создать его мы решили общими усилиями, – рассказывает о том, как появился проект по благоустройству детской площадки Анатолий Беляев.

Болоньцы поддержали инициативу и принялись за работу. На субботник вышли полсотни жителей. Пока мужчины окашивали территорию, женщины, взяв кисти, красили облупившиеся от старой краски качели, карусели, скамейки. А ещё на площадке появилось новое оборудование. Сотрудники ООО «Уютный двор» установили здесь шведскую стенку, турник и брусья для поклонников спортивных занятий.

Субботник прошёл по-добрососедски. Болоньцы за полезным трудом смогли пообщаться друг с другом. Многие отметили, что с удовольствием приняли участие в этом нужном и полезном деле и готовы дальше помогать в благоустройстве детской площадки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 июля 2017 года
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